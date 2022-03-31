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Германия готова дать гарантии безопасности Украине – МИД

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 07:51

Германия готова дать гарантии безопасности Украине, однако заявляет, что война продолжается и до прорыва в мирных переговорах еще не дошли.

Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире ARD, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос ведущей по поводу возможности предоставления гарантий, Бербок подчеркнула, что Украина борется не только за собственную свободу и за свободу своих людей, но также за свободу Европы.

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"Поэтому мы дали четко понять, что во всех областях, где мы можем оказать поддержку, так чтобы не создать угрозу перенесения этой войны на другие европейские страны, мы оказываем поддержку на сто процентов. Конечно, мы делаем это, глядя на мирные переговоры, глядя на будущее Украины. Мы сто процентов на их стороне. И если необходимы гарантии, то Германия также будет участвовать и даст гарантии", - сказала она.

Однако министр признает, что переговоры между Украиной и Россией не на том уровне, чтобы можно было ожидать прорыва.

Она также предупредила, что когда Россия говорит о гарантиях, то имеет в виду совсем другое, чем когда о гарантиях говорит украинская сторона.

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"Российский президент представляет себе, что он может иметь право вето на безопасность интересов Украины. Но об этом не может быть и речи. Украина является свободной страной и должна остаться такой в будущем", - заявила Бербок.

Ранее в немецком правительстве сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна "в целом" готова выступить гарантом безопасности Украины.

Британия рассмотрит запрос Украины о возможности стать гарантом ее безопасности, но исключает взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Темы: ГерманияУкраинавойна
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