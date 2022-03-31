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Росія демонструє дипломатичні відносини із талібами

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 08:20

Голова МЗС Росії Сергій Лавров у Китаї зустрівся з головою МЗС Афганістану та заявив про акредитацію в РФ першого дипломата від талібів.

Джерело: "Интерфакс" і ТАСС

Деталі: У Туньсі (Китай) відбулася Третя зустріч міністрів закордонних справ у форматі країн-сусідів Афганістану.

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На ній Сергій Лавров повідомив: "Минулого місяця прибув до Москви перший афганський дипломат, направлений новою владою, отримав акредитацію в нашому міністерстві".

За словами Лаврова, "новій адміністрації Афганістану в цілому вдається справлятися з утриманням держави на плаву", а основною завадою для визнання уряду в Кабулі залишається його "недостатня репрезентативність".

Він наголосив, що нова влада має представляти не лише різні етнічні групи країни, національні та конфесійні меншини, а й політичні сили.

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На полях зустрічі глав МЗС Лавров провів зустріч із главою МЗС у сформованому талібами уряді Афганістану Аміром Ханом Муттакі.

На його думку, міжнародне співтовариство має співпрацювати з новим урядом Афганістану, заохочуючи кроки, спрямовані на його визнання.

Нагадаємо: Рух "Талібан" вважається терористичним та заборонений в РФ.

У серпні 2021 року "Талібан" на тлі виведення військ США та НАТО з Афганістану захопив практично без бою майже всі провінції країни та Кабул.

Теми: АфганістанРосіяміжнародні відносинидипломатичні відносини
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