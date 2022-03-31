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Россия демонстрирует дипломатические отношения с талибами 

Елена РощинаЧетверг, 31 марта 2022, 08:20

Глава МИД России Сергей Лавров в Китае встретился с главой МИД Афганистана и заявил об аккредитации в РФ первого дипломата от талибов. 

Источник: "Интерфакс" и ТАСС

Детали: В Туньси (Китай) прошла Третья встреча министров иностранных дел в формате стран-соседей Афганистана.

На ней Сергей Лавров сообщил: "В прошлом месяце прибыл в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве".

По словам Лаврова, "новой администрации Афганистана, в целом, удается справляться с удержанием государства на плаву", а основным препятствием для признания правительства в Кабуле остается его "недостаточная репрезентативность". 

Он подчеркнул, что новые власти должны представлять не только различные этнические группы страны, национальные и конфессиональные меньшинства, но и политические силы.

На полях встречи глав МИД Лавров провел встречу с главой МИД в сформированном талибами правительстве Афганистана Амиром Ханом Муттаки.

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По его мнению, международное сообщество должно сотрудничать с новым правительством Афганистана, поощряя шаги, направленные на его признание.

Напомним: Движение "Талибан" считается террористическим и запрещено в РФ.

В августе 2021 года "Талибан" на фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана захватил практически без боя почти все провинции страны и Кабул.

Темы: АфганистанРосcиямеждународные отношениядипломатические отношения
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