У Києві частково дозволять продаж алкоголю
Четвер, 31 березня 2022, 09:05
Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю у місті з 1 квітня.
Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram
Деталі: Повідомляється, що купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.
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Передісторія:
- В Україні після введення воєнного стану заборонили продаж алкоголю. Багато магазинів взагалі прибрали алкоголь з полиць.
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