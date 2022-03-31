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У Києві частково дозволять продаж алкоголю

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 09:05
У Києві частково дозволять продаж алкоголю
Фото pixabay.com

Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю у місті з 1 квітня.

Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Деталі: Повідомляється, що купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

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Передісторія:

  • В Україні після введення воєнного стану заборонили продаж алкоголю. Багато магазинів взагалі прибрали алкоголь з полиць.

Теми: Київвійнаалкоголь
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