У Києві частково дозволять продаж алкоголю

Столична влада вирішила частково дозволити продаж алкоголю у місті з 1 квітня.



Джерело: Київська міська військова адміністрація у Telegram

Деталі: Повідомляється, що купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

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Передісторія:

В Україні після введення воєнного стану заборонили продаж алкоголю. Багато магазинів взагалі прибрали алкоголь з полиць.