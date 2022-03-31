Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 09:05
Фото pixabay.com

Столичные власти решили частично разрешить продажу алкоголя в городе с 1 апреля.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и заведениях сферы обслуживания.

Читайте также: Алкоголь – не успокоительное. Почему нужно отказаться от выпивки во время войны?

Предыстория:

  • В Украине после введения военного положения запретили продажу алкоголя. Многие магазины убрали алкоголь с полок.

Темы: Киеввойнаалкоголь
Главное сегодня

Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД

Фотожурналиста Макса Левина нашли мертвым

Папа Римский рассматривает возможность визита в Украину

видеоВ Энергодаре россияне разогнали митинг очередями из минометов – есть раненые

Оккупанты похитили мэра Таврийска - община

обновленоСводка Генштаба: Россияне начали мобилизовать своих военных в Приднестровье

Все новости...
Киев
Силовики назвали районы Киева, где больше всего взрывоопасных предметов
В России снова делают вид, что сосредоточатся на боях за восток Украины
Киевсовет отменил арендную плату для бизнеса на коммунальных площадях
Последние новости
15:00
Левина убили россияне двумя выстрелами – ОГП
14:45
В Киеве создали отдельную роту для защиты объектов критической инфраструктуры
14:44
фотоОккупанты обстреляли парк в центре Харькова, когда там работали люди: есть раненый
14:16
Италия готова выступить гарантом нейтралитета Украины – МИД
14:13
Евросоюз может полностью либерализовать грузовой транзит из Украины
14:02
В ночь вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ
14:00
Сколько можно будет заработать на сдаче вражеской техники – Климосюк
13:59
фотоНад ЧАЭС подняли украинский флаг
13:55
Уже 150 предприятий успешно эвакуировались в безопасное место
13:44
Россия хочет захватить Херсонскую, Донецкую и Луганскую области полностью – сводка Генштаба
Все новости...