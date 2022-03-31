В Киеве частично разрешат продажу алкоголя

Столичные власти решили частично разрешить продажу алкоголя в городе с 1 апреля.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Детали: Сообщается, что купить алкоголь можно будет с 11:00 до 16:00 в магазинах и заведениях сферы обслуживания.

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Предыстория:

В Украине после введения военного положения запретили продажу алкоголя. Многие магазины убрали алкоголь с полок.