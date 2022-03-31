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Українські військові вже відправили на той світ 17,5 тисячі загарбників

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 09:32
Українські захисники на фоні знищеного російського БТР. Фото Генштабу ЗСУ з Facebook

За 35 днів війни Росія втратила в Україні близько 17,5 тисячі військових, понад 600 танків, 135 літаків та понад 1700 бойових броньованих машин.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 31.03 орієнтовно склали

  • особового складу близько 17500 осіб,
  • танків ‒ 614 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1735 од,
  • артилерійських систем – 311 од,
  • РСЗВ – 96 од,
  • засобів ППО – 54 од,
  • літаків – 135 од,
  • гелікоптерів – 131 од,
  • автомобільної техніки – 1201 од,
  • кораблів/катерів – 7 од,
  • цистерн з ПММ – 75,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 83,
  • спеціальної техніки – 22,
  • пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

У Генштабі додали, що дані щодо російських втрат уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.  

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Теми: УкраїнавійнаРосія
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