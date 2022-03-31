Украинские военные уже отправили на тот свет 17,5 тысячи оккупантов
Четверг, 31 марта 2022, 09:32
За 35 дней войны Россия потеряла в Украине около 17,5 тысяч военных, более 600 танков, 135 самолетов и более 1700 боевых бронированных машин.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 31.03 ориентировочно составили:
- личного состава около 17500 человек,
- танков ‒ 614 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1735 ед,
- артиллерийских систем – 311 ед,
- РСЗО – 96 ед,
- средств ПВО – 54 ед,
- самолетов – 135 ед,
- вертолетов – 131 ед,
- автомобильной техники – 1201 ед,
- кораблей/катеров – 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,
- специальной техники – 22,
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
В Генштабе добавили, что данные по российским потерям уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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