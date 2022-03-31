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Ворог обстріляв Донеччину фосфорними снарядами: багато поранених

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 10:20
Зруйновані російськими окупантами будинки на Донеччині. Фото з Telegram Павла Кириленка

Російські військові вночі продовжували обстрілювати центральну частину Донецької області, у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці застосували фосфорні снаряди, є поранені.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини".

Деталі: Вранці 31 березня ворог обстріляв Очеретинську громаду, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Кириленко додав, що до прифронтових населених пунктів продовжують підвозити питну воду та харчі. Також триває евакуація людей.

Голова облВА закликав усіх, хто опинився на лінії фронту і хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати з області.  

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Теми: Донецька областьвійна
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