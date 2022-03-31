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Ворог обстріляв Донеччину фосфорними снарядами: багато поранених

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 10:20
Ворог обстріляв Донеччину фосфорними снарядами: багато поранених
Зруйновані російськими окупантами будинки на Донеччині. Фото з Telegram Павла Кириленка

Російські військові вночі продовжували обстрілювати центральну частину Донецької області, у Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці застосували фосфорні снаряди, є поранені.

Джерело: начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram

Пряма мова Кириленка: "У Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці ворог знову застосував фосфорні снаряди. До Курахівської міської лікарні доставлено 11 поранених цивільних з Мар'їнської громади, серед них 4 дитини".

Деталі: Вранці 31 березня ворог обстріляв Очеретинську громаду, внаслідок чого двоє людей отримали поранення.

Кириленко додав, що до прифронтових населених пунктів продовжують підвозити питну воду та харчі. Також триває евакуація людей.

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Голова облВА закликав усіх, хто опинився на лінії фронту і хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати з області.  

Теми: Донецька областьвійна
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