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Враг обстрелял Донецкую область фосфорными снарядами: много раненых

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 10:20
Враг обстрелял Донецкую область фосфорными снарядами: много раненых
Разрушенные российскими оккупантами дома в Донецкой области. Фото из Telegram Павла Кириленко

Российские военные ночью продолжали обстреливать центральную часть Донецкой области, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке применили фосфорные снаряды, есть раненные.

Источник: начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь Кириленко: "В Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке враг снова применил фосфорные снаряды. В Кураховскую городскую больницу доставлены 11 раненых гражданских из Марьинской общины, среди них 4 ребенка".

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Детали: Утром 31 марта враг обстрелял Очеретинскую общину, в результате чего два человека получили ранения.

Кириленко добавил, что в прифронтовые населенные пункты продолжают подвозить питьевую воду и продукты. Также продолжается эвакуация людей.

Глава облВА призвал всех, кто оказался на линии фронта и кто зависим от специфических лекарств и медицинского ухода, воспользоваться возможностью и выехать из области.

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Темы: Донецкая областьвойна
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