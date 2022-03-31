Затримали військових, які за $2 тисячі переправляли чоловіків за кордон

Працівники ДБР у Хмельницькому затримали трьох військових, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.

Джерело: ДБР

Деталі: Діяла схема переправлення до Польщі військовозобов’язаних громадян під виглядом осіб, що супроводжують гуманітарні вантажі для потреб однієї з військових частин Хмельницького.

Схему організував військовослужбовець цієї частини та залучив до протиправної діяльності ще двох підлеглих.

За свої послуги ділки брали в еквіваленті від $2 тис.

Задокументовано декілька фактів отримання грошей від потенційних замовників. Одного з військових було затримано "на гарячому" - під час отримання частини плати - $600.

Під час обшуку в кабінеті організатора схеми було знайдено 140 тисяч гривень.

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