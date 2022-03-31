Задержали военных, которые за $2 тысячи переправляли мужчин за границу

Работники ГБР в Хмельницком задержали троих военных, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу.

Источник: ГБР

Детали: Действовала схема переправки в Польшу военнообязанных граждан под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд одной из воинских частей Хмельницкого.

Схему организовал военнослужащий этой части и вовлек в противоправную деятельность еще двоих подчиненных.

За свои услуги дельцы брали в эквиваленте от $2 тыс.

Задокументировано несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Один из военных был задержан "на горячем" - при получении части платы - $600.

В ходе обыска в кабинете организатора схемы было найдено 140 тысяч гривен.

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Дело открыли по статьям "Взяточничество" и "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий", они предусматривают наказание в виде содержания под стражей сроком до пяти лет.