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Задержали военных, которые за $2 тысячи переправляли мужчин за границу

Роман ПетренкоЧетверг, 31 марта 2022, 10:36

Работники ГБР в Хмельницком задержали троих военных, которые переправляли мужчин призывного возраста за границу.

Источник: ГБР            

Детали: Действовала схема переправки в Польшу военнообязанных граждан под видом лиц, сопровождающих гуманитарные грузы для нужд одной из воинских частей Хмельницкого.

Схему организовал военнослужащий этой части и вовлек в противоправную деятельность еще двоих подчиненных.

За свои услуги дельцы брали в эквиваленте от $2 тыс.

Задокументировано несколько фактов получения денег от потенциальных заказчиков. Один из военных был задержан "на горячем" - при получении части платы - $600.

В ходе обыска в кабинете организатора схемы было найдено 140 тысяч гривен.

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Дело открыли по статьям "Взяточничество" и "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий", они предусматривают наказание в виде содержания под стражей сроком до пяти лет.

Темы: ГБРХмельницкийвзяткавойна
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