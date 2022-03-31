Літаки РФ з ядерною зброєю порушили повітряний простір Швеції - ЗМІ
Два російські літаки, які порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланда 2 березня, були оснащені ядерною зброєю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив шведський телеканал TV4.
За інформацією телеканалу, порушення було навмисним актом з метою залякування Швеції.
Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і завчасно помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.
Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen. Саме тоді, кажуть шведські ЗМІ, було підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.
"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони воююча країна", - прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрьом.
Росія погрожує наслідками Швеції, а також Фінляндії у випадку вступу в НАТО.
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон вважає, що вторгнення Росії в Україну докорінно змінило безпекову ситуацію у Європі, внаслідок чого членство у НАТО стало цілком прийнятним для Швеції.