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Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 10:44

Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщил шведский телеканал TV4.

По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.

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2 марта группа самолетов взлетела с российской авиабазы ​​в Калининграде. Четыре самолета – два штурмовика типа Су-24 сопровождали два истребителя типа Су-27. Два штурмовика, по информации источников TV4 Nyheter, были оснащены ядерным оружием.

Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются к Готланду.

Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерными боеголовками.

В вооруженных силах Швеции не комментируют, были ли два штурмовика оснащены ядерным оружием, но считают, что нарушение было умышленным.

"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно потому, что они воюющая страна", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.

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Темы: Росcияядерное оружиеавиаШвеция
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