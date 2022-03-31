Самолеты РФ с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции - СМИ
Два российских самолета, нарушивших воздушное пространство Швеции вблизи Готланда 2 марта, были оснащены ядерным оружием.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщил шведский телеканал TV4.
По информации телеканала, нарушение было умышленным актом с целью устрашения Швеции.
Из-за войны в Украине шведские ВВС повысили готовность и заранее заметили, что российские летчики направляются к Готланду.
Нарушение воздушного пространства Швеции длилось около минуты. В ответ воздушные силы страны подняли два истребителя JAS 39 Gripen. В это время, говорят шведские СМИ, было подтверждено, что российские самолеты были оснащены ядерными боеголовками.
"Мы оцениваем это как сознательное действие. Это очень серьезно, особенно потому, что они воюющая страна", – прокомментировал командующий ВВС Карл-Йохан Эдстрем.
Россия пригрозила последствиями Швеции, а также Финляндии в случае вступления в НАТО.
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон считает, что вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию в Европе, в результате чего членство в НАТО стало вполне приемлемым для Швеции.