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Ніч в областях: росіяни гатили по Харківщині, Чернігівщині і Донбасу, є загиблі

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 11:05
Ніч в областях: росіяни гатили по Харківщині, Чернігівщині і Донбасу, є загиблі
Розбір завалів зруйнованої російськими окупантами будівлі Миколаївської облВА. Фото ДСНС

36-та ніч російської війни найважчою виявилася для Харківської, Чернігівської, Донецької та Луганської областей – ворог обстрілював населені пункти і житлові квартали міст з важкого озброєння.

Джерело:  дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 31 березня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула на Волині, на Закарпатті, Рівненщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Запорізькій, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

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Неспокійно було у Дніпропетровській області: увечері ракети поцілили у нафтобазу у Дніпрі та асфальтовий завод у Новомосковську. Загиблих немає. Станом на ранок в області спокійно.

У Харківській області тривали обстріли житлових районів Харкова. Увечері окупанти пошкодили газопровід, рятувальники ліквідували пожежу. Упродовж доби росіяни обстрілювали район Дергачів, одна людина загинула, кількість постраждалих ще встановлюють.

Також тривають активні бої в Ізюмі. Населення через постійні обстріли не можуть евакуювати, гуманітарну допомогу намагаються доставляти з допомогою волонтерів.

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На Херсонщині ніч була відносно тихою. У віддалених районах спостерігалися поодинокі вибухи, зокрема, на території районів, які межують із Миколаївською та Дніпропетровською областями. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. У багатьох населених пунктах області ситуація близька до гуманітарної катастрофи.

На Донеччині ворог стріляв фосфорними снарядами по Мар’їнці. З реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Авдіївку, Георгіївку, Новокалинове та Очеретине. В цих населених пунктах є загоряння і руйнування. Інформація про можливих постраждалих уточнюється. Маріуполь – без змін. Зруйноване місто, в якому залишаються люди.

Луганщину вороги обстрілювали з важкого озброєння. У центрі уваги росіян вже дві доби – Лисичанськ. Увечері 30 березня були десятки поранених та щонайменше 7 загиблих – це ті, хто загинув на вулиці. Палає нафтопереробний завод.  

Чернігівська область. Тривають оборонні бої у Чернігові, окупанти продовжують обстрілювати околиці. Тривають бої у центральній частині області, по напрямках руху ворожих колон. Мешканці області залишаються в надскладних умовах виживання.

У Київській області найбільш гарячим районом залишається Бучанський. Продовжуються ворожі обстріли Ірпіня, Макарова, також населених пунктів вздовж Житомирської траси.

Тривають бої в Гостомельській, Бучанській громаді. Вночі окупанти обстріляли село Шпитьки. Ворог переміщується в окупованих населених пунктах. Славутич – ізольований. Росіяни залишаються в трьох громадах Броварського району та на півночі Вишгородського району.

Теми: Українавійна
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