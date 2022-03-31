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Ночь в областях: россияне били по Харьковщине, Черниговщине и Донбассу, есть погибшие

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 11:05
Ночь в областях: россияне били по Харьковщине, Черниговщине и Донбассу, есть погибшие
Разбор завалов разрушенного российскими оккупантами здания Николаевской облВА. Фото ГСЧС

36-я ночь российской войны самой тяжелой оказалась для Харьковской, Черниговской, Донецкой и Луганской областей – враг обстреливал населенные пункты и жилые кварталы городов из тяжелого вооружения.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 31 марта

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской и Николаевской областях.

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Непокойно было в Днепропетровской области: вечером ракеты попали в нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. Погибших нет. По состоянию на утро в области спокойно.

В Харьковской области продолжались обстрелы жилых районов Харькова. Вечером оккупанты повредили газопровод, спасатели ликвидировали пожар. В течение суток россияне обстреливали район Дергачей, один человек погиб, количество пострадавших еще устанавливают.

Также продолжаются активные бои в Изюме. Население из-за постоянных обстрелов невозможно эвакуировать, гуманитарную помощь пытаются доставлять с помощью волонтеров.

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В Херсонской области ночь была относительно тихой. В отдаленных районах наблюдались единичные взрывы, в частности, на территории районов, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.

В Донецкой области враг стрелял фосфорными снарядами по Марьинке. Из реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Авдеевку, Георгиевку, Новокалиново и Очеретино. В этих населенных пунктах есть возгорания и разрушения. Информация о возможных пострадавших уточняется. Мариуполь – без изменений. Разрушенный город, в котором остаются люди.

Луганскую область враги обстреливали из тяжелого вооружения. В центре внимания россиян уже двое суток – Лисичанск. Вечером 30 марта были десятки раненых и, по меньшей мере, 7 погибших – это те, кто погиб на улице. Пылает нефтеперерабатывающий завод.

Черниговская область. Продолжаются оборонные бои в Чернигове, оккупанты продолжают обстреливать окрестности. Продолжаются бои в центральной части области, по направлениям движения вражеских колонн. Жители области остаются в сверхсложных условиях выживания.

В Киевской области самым горячим районом остается Бучанский. Продолжаются вражеские обстрелы Ирпеня, Макарова, а также населенных пунктов вдоль Житомирской трассы.

Продолжаются бои в Гостомельской, Бучанской общине. Ночью оккупанты обстреляли село Шпитьки. Враг перемещается в оккупированных населенных пунктах. Славутич – изолированный. Россияне остаются в трех общинах Броварского района и на севере Вышгородского района.

Темы: Украинавойна
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