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Чернігівщина: Ворог несе важкі втрати та переміщується, можливо, відступає – ОВА

Роман ПетренкоЧетвер, 31 березня 2022, 11:20

Протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області. За даними військової адміністрації, окупант переміщується – перегруповується або відступає.

Джерело: глава ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова Чауса: "Протягом останньої доби ЗСУ нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області. Вони це робили без зупинок, і не зупиняються і зараз. Ворог продовжує нести великі втрати. Він деморалізований.

Відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ – я в цьому не впевнений. Як мінімум це якесь перегрупування, але можливо вони дійсно відходять. Та це не дає нам жодного шансу розслабитися. Ми маємо бути в тонусі. Ми маємо всі працювати.

Як тільки ми відженемо москальську мерзоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність міста відновиться дуже швидко, у цьому вас запевняю".

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Теми: Чернігівська областьвійнаРосія
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