Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Черниговщина: Враг несет тяжелые потери и перемещается, возможно, отступает.

Роман ПетренкоЧетверг, 31 марта 2022, 11:20

В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. По данным военной администрации, оккупант перемещается – перегруппируется или отступает.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "В течение последних суток ВСУ беспощадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован.

Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск – я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят. Но это не дает нам никакого шанса расслабиться. Мы должны быть в тонусе. Мы должны все работать.

Как только мы отгоним москальскую мерзость от нашего города, полноценная жизнедеятельность города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю".

Темы: Черниговская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу

Враг наращивает силы для наступления на востоке Украины – сводка Генштаба

карта, фото, видеоВ Беларуси заметили сотню единиц российской техники, ехавших в сторону Москвы

Резников перечислил военных руководителей, творящих чудеса на поле боя

видеоВ Буче насчитали уже 340 тел, но это не все

Глава британской разведки: Казни в Украине были частью плана Путина по вторжению

Все новости...
Черниговская область
В результате обстрела Нежина погиб один человек и пострадало еще 6, среди них - ребенок
Несмотря на официальные заявления, оккупанты всю ночь били по Чернигову
РФ отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей – сводка Генштаба
Последние новости
14:20
IKEA из-за войны отказалась от украинской древесины – "Схемы"
14:09
Еврокомиссия на этой неделе сделает шаг к получению Украиной статуса кандидата в ЕС
14:04
РФ после отказа вновь собралась созвать Совбез ООН по Буче
14:01
ГУР обнародовало список российских военных, причастных к зверствам в Буче
14:00
Из Чернигова организовали безопасный маршрут – ОГА
13:57
видеоСкандальный ОАСК не работает – ОПУ
13:48
Инфляция в Турции подскочила к двадцатилетнему рекорду в 61%
13:33
Меркель ответила на обвинения Зеленского и приглашение в Бучу
13:27
"Фейковая атака": россияне продолжают лгать о зверствах своих военных в Буче
13:21
Китай хочет покупать российский сжиженный газ с большим дисконтом
Все новости...