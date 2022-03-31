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Черниговщина: Враг несет тяжелые потери и перемещается, возможно, отступает.

Роман ПетренкоЧетверг, 31 марта 2022, 11:20
Черниговщина: Враг несет тяжелые потери и перемещается, возможно, отступает.

В течение последних суток ВСУ нещадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. По данным военной администрации, оккупант перемещается – перегруппируется или отступает.

Источник: глава ОВА Вячеслав Чаус в Telegram

Прямая речь Чауса: "В течение последних суток ВСУ беспощадно уничтожали врага на территории всей Черниговской области. Они это делали без остановок, и не останавливаются и сейчас. Враг продолжает нести большие потери. Он деморализован.

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Происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск – я в этом не уверен. Как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят. Но это не дает нам никакого шанса расслабиться. Мы должны быть в тонусе. Мы должны все работать.

Как только мы отгоним москальскую мерзость от нашего города, полноценная жизнедеятельность города восстановится очень быстро, в этом вас уверяю".

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Темы: Черниговская областьвойнаРосcия
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