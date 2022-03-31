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Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 11:23
Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера
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На Херсонщині у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.

Джерело: "Суспільне.Херсон"

Деталі: Люди вимагають, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших, викрадених ними місцевих жителів.

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Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.

"Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!" - скандували присутні на мітингу. Вони закликали односельців не боятися і рішуче говорити "ні" ворогу.

Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.

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Теми: Херсонська областьвійна
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