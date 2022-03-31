Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера

На Херсонщині у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.

Джерело: "Суспільне.Херсон"

Деталі: Люди вимагають, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших, викрадених ними місцевих жителів.

Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.

"Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!" - скандували присутні на мітингу. Вони закликали односельців не боятися і рішуче говорити "ні" ворогу.

Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.