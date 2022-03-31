Жителі Голої Пристані вийшли на мітинг, вимагаючи від окупантів повернути мера
Четвер, 31 березня 2022, 11:23
На Херсонщині у Голій Пристані на мирний мітинг вийшли жителі громади.
Джерело: "Суспільне.Херсон"
Деталі: Люди вимагають, аби російські військові повернули міського голову Олександра Бабича та інших, викрадених ними місцевих жителів.
Реклама:
Мітинг влаштували на площі біля будівлі міської ради. На ньому виступили представники міськради, активісти, жителі Голої Пристані.
"Свободу меру!", "Свободу полоненим!", "Гола Пристань - це Україна!", "Херсонщина - це Україна!" - скандували присутні на мітингу. Вони закликали односельців не боятися і рішуче говорити "ні" ворогу.
Наприкінці мітингу разом заспівали гімн України та гімн Голої Пристані.
ВІДЕО ДНЯ