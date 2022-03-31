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Жители Голой Пристани вышли на митинг, требуя от оккупантов вернуть мэра

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 11:23
Жители Голой Пристани вышли на митинг, требуя от оккупантов вернуть мэра
скриншот

В Херсонской области в Голой Пристане на мирный митинг вышли жители общины.

Источник: "Суспільне.Херсон"

Детали: Люди требуют, чтобы российские военные вернули городского голову Александра Бабича и других похищенных ими местных жителей.

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Митинг устроили на площади у здания городского совета. На нем выступили представители горсовета, активисты, жители Голой Пристани.

"Свободу мэру!", "Свободу пленным!", "Голая Пристань - это Украина!", "Херсонщина - это Украина!" - скандировали присутствовавшие на митинге. Они призывали односельчан не бояться и решительно говорить "нет" врагу.

В конце митинга вместе спели гимн Украины и гимн Голой Пристани.

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Темы: Херсонская областьвойна
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