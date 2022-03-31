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Ворожий снаряд обірвав життя чоловіка народної депутатки Стефанишиної

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 11:32
фото з Facebook

Народна депутатка 9 скликання Ольга Стефанишина повідомила про загибель свого чоловіка від російського снаряда на Чернігівщині.

Джерело: Стефанишина в Facebook

Пряма мова: "Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговим, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна".

Довідково: Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання, обраною від партії "Голос".

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Теми: Верховна Радавійна
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