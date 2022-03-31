Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворожий снаряд обірвав життя чоловіка народної депутатки Стефанишиної

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 11:32
Ворожий снаряд обірвав життя чоловіка народної депутатки Стефанишиної
фото з Facebook

Народна депутатка 9 скликання Ольга Стефанишина повідомила про загибель свого чоловіка від російського снаряда на Чернігівщині.

Джерело: Стефанишина в Facebook

Пряма мова: "Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговим, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна".

Реклама:

Довідково: Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання, обраною від партії "Голос".

Теми: Верховна Радавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Верховна Рада
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
П'ять додаткових підстав для припинення виплати пенсії: Рада ухвалила законопроєкт за основу
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: