Ворожий снаряд обірвав життя чоловіка народної депутатки Стефанишиної

Народна депутатка 9 скликання Ольга Стефанишина повідомила про загибель свого чоловіка від російського снаряда на Чернігівщині.

Джерело: Стефанишина в Facebook

Пряма мова: "Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговим, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче. Сука війна".

Реклама:

Довідково: Ольга Стефанишина - експертка в сфері захисту прав пацієнтів є народною депутаткою Верховної Ради України IX скликання, обраною від партії "Голос".