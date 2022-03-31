Вражеский снаряд оборвал жизнь мужа народной депутатки Стефанишиной
Четверг, 31 марта 2022, 11:32
Народная депутат 9-го созыва Ольга Стефанишина сообщила о гибели своего мужа от российского снаряда на Черниговщине.
Источник: Стефанишина в Facebook
Прямая речь: "Мой любимый муж, Богдан, погиб от российского снаряда 30 марта под Черниговом, пытаясь спасти людей. Я буду с нашими детьми, не на связи. Мне очень больно. Сука война".
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Справка: Ольга Стефанишина - эксперт в сфере защиты прав пациентов является народной депутатом Верховной Рады Украины IX созыва, избранной от партии "Голос".