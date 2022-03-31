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Гроші, алкоголь, прикраси: на Київщині затримали мародерів

Роман ПетренкоЧетвер, 31 березня 2022, 12:09

На Київщині прикордонники затримали мародерів, які перевозили награбоване з населеного пункту, де велись бої проти російських загарбників.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Авто з награбованим прикордонники зупинили під час патрулювання.

У легковику були хлопець 1990 р.н. та дівчина 1994 р.н., які заявили, що вони перевозили майно, яке нібито награбували їхні друзі.

У багажнику правоохоронці знайшли пневматичний пістолет, прикраси, грошові кошти, елітний алкоголь та інше.

Як встановили правоохоронці, мародери викрали крам в населеному пункті, де велись активні бойові дії.

Справу відкрили за статтею "Крадіжка", парочка у поліції.

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Теми: Прикордонна службаКиївська областьвійнаРосія
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