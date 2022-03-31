Гроші, алкоголь, прикраси: на Київщині затримали мародерів
Четвер, 31 березня 2022, 12:09
На Київщині прикордонники затримали мародерів, які перевозили награбоване з населеного пункту, де велись бої проти російських загарбників.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Авто з награбованим прикордонники зупинили під час патрулювання.
У легковику були хлопець 1990 р.н. та дівчина 1994 р.н., які заявили, що вони перевозили майно, яке нібито награбували їхні друзі.
У багажнику правоохоронці знайшли пневматичний пістолет, прикраси, грошові кошти, елітний алкоголь та інше.
Як встановили правоохоронці, мародери викрали крам в населеному пункті, де велись активні бойові дії.
Справу відкрили за статтею "Крадіжка", парочка у поліції.
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