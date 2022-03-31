Деньги, алкоголь, украшения: в Киевской области задержали мародеров

В Киевской области пограничники задержали мародеров, которые перевозили награбленное из населенного пункта, где велись бои против российских захватчиков.

Источник: ГПСУ

Детали: Авто с награбленным пограничники остановили во время патрулирования.

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В легковушке были парень 1990 г.р. и девушка 1994 г.р., которые заявили, что они перевозили имущество, якобы награбленное их друзьями.

В багажнике правоохранители обнаружили пневматический пистолет, украшения, денежные средства, элитный алкоголь и прочее.

Как установили правоохранители, мародеры похитили товары в населенном пункте, где велись активные боевые действия.

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Дело открыли по статье "Кража", парочка в полиции.