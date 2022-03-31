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"Вся армия тупая, дебилы просто": окупанти визнають, що облажались в Україні - СБУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 12:19
Вся армия тупая, дебилы просто: окупанти визнають, що облажались в Україні - СБУ

Служба безпеки України контатутє, що російські окупанти визнають потужніть української армії та великі втрати зі свого боку.

Джерело: перехоплена СБУ розмова російського окупанта з дружиною

Деталі: Представник військ агресора зазначає силу та міць Збройних Сил України, зокрема їхньої техніки. Зізнається, що небезпека від українських Сил оборони чигає на нього щохвилини.

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Пряма мова: "Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны… Мы тут не можем выполнять задачи против такого противника".

Дослівно СБУ: "Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману. Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один – боротися до останнього! Захищаємо Україну разом!".

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Теми: СБУвійна
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