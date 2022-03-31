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"Вся армия тупая, дебилы просто": оккупанты признают, что облажались в Украине - СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 12:19
Вся армия тупая, дебилы просто: оккупанты признают, что облажались в Украине - СБУ

Служба безопасности Украины констатирует, что российские оккупанты признают мощь украинской армии и большие потери со своей стороны.

Источник: перехваченный СБУ разговор российского оккупанта с женой

Детали: Представитель войск агрессора отмечает силу и мощь Вооруженных Сил Украины, в частности, их техники. Признается, что опасность от украинских сил обороны ожидает его ежеминутно.

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Прямая речь: "Наша бригада конкретно обоср*лась… Потери есть, раненых много… Тут вся армия тупая, дебилы просто. Вообще мы тут на хрен не нужны… Мы тут не можем выполнять задачи против такого противника".

Дословно СБУ: "Что ж, такие признания приятны, но они не должны вводить нас в заблуждение. Враг еще здесь и хочет уничтожить нашу нацию! Поэтому выход у нас один – бороться до последнего! Защищаем Украину вместе!".

Темы: СБУвойна
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