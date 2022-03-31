Членство Фінляндії у НАТО підтримують 61% громадян

У Фінляндії 61% громадян виступають за членство країни в Північноатлантичному альянсі.

Про це свідчить нове опитування, проведене для газети Helsingin Sanomat та опубліковане в середу, повідомляє "Європейська правда".

16% респондентів проти вступу, 23% вагалися з відповіддю.

Реклама:

Підтримка вступу Фінляндії до НАТО зараз перебуває на найвищому рівні з початку проведення газетою подібних опитувань. Прихильників членства побільшало у всіх верствах населення.

У попередньому опитуванні, проведеному з 18 по 23 березня, кількість прихильників НАТО становила 54%. Згідно з недавнім опитуванням Yle, підтримка членства у НАТО становить 62%.

Загальнонародна підтримка є однією з умов членства Фінляндії у Північноатлантичному альянсі.

ВІДЕО ДНЯ

Росія погрожує Фінляндії, а також Швеції у випадку вступу держав до Альянсу.

Утім, на тлі війни в Україні підтримка членства Фінляндії різко зросла, а цільова група на чолі з міністром закордонних справ вивчає шляхи зміцнення національної безпеки, включаючи можливе членство в НАТО.

Днями президент Фінляндії заявив, що перед країною у сфері безпеки є два варіанти - вступити до НАТО або посилити оборонну співпрацю зі Швецією та США.

28 березня Нііністьо обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом "принципи та процедури" прийняття до Альянсу нових членів.

29 березня зі Столтенбергом поспілкувалася прем'єр-міністр Санна Марін, обговоривши, як рішення НАТО вплинуть на зміцнення спільної оборони.

НАТО заявляє, що двері Альянсу залишаються відчиненими для Фінляндії.