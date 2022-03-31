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Членство Финляндии в НАТО поддерживают 61% граждан

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 12:21

В Финляндии 61% граждан выступают за членство страны в Североатлантическом альянсе.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный для газеты Helsingin Sanomat и опубликованный в среду, сообщает "Европейская правда".

16% респондентов против вступления, 23% затруднились с ответом.

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Поддержка вступления Финляндии в НАТО сейчас находится на самом высоком уровне с начала проведения подобных опросов газетой. Сторонников членства прибавилось во всех слоях населения.

В предыдущем опросе, проведенном с 18 по 23 марта, количество сторонников НАТО составило 54%. Согласно недавнему опросу Yle, поддержка членства в НАТО составляет 62%.

Общенародная поддержка является одним из условий членства Финляндии в Североатлантическом альянсе.

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Россия угрожает Финляндии и Швеции в случае вступления государств в Альянс.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

На днях президент Финляндии заявил, что перед страной в области безопасности есть два варианта – вступить в НАТО или усилить оборонное сотрудничество со Швецией и США.

28 марта президент Саули Ниинисте обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.

29 марта со Столтенбергом пообщалась премьер-министр Санна Марин, обсудив, как решение НАТО повлияет на укрепление общей обороны.

НАТО заявляет, что двери Альянса остаются открытыми для Финляндии.

Темы: НАТО
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