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Зеленський – Нідерландам: Тиранія мусить програти, для цього свобода має мати зброю

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 12:26
Зеленський – Нідерландам: Тиранія мусить програти, для цього свобода має мати зброю
Володимир Зеленський. Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський звернувся до парламенту та народу Нідерландів, розповів про жахіття, які роблять на нашій землі російські окупанти і закликав робити ще більше для того, щоб в Україну прийшов мир, зокрема, надати зброю. 

Джерело: відеозвернення Зеленського 31 березня

Пряма мова Зеленського: "Росія хоче нести агресію далі у Європу. Україна – це тільки початок, якщо не зупинити Росію, не зупинити її негайно. 36 днів наша держава і наш народ один на один проти армії, яку називали однією з найсильніших у світі.   

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Для багатьох країн війна в Україні вже стає рутиною. Але ми зараз у такому моменті, коли треба діяти ще потужніше, ніж у перший місяць війни. Ми не маємо права дати цій війні ще 36 днів. Ми повинні всі разом змусити Росію шукати мир. Сотні дітей убиті. Тисячі людей убиті. Десятки тисяч будинків зруйновані".

Деталі: Зеленський розповів, що російські військові бомблять українські міста, "спалюють українські села ґвалтують жінок, розкрадають усе, що тільки можливо, вони навіть вбивають уже не для якогось військового успіху, не для того, щоб сіяти терор, вони вже вбивають для розваги".

Він додав, що для багатьох людей у світі війна в Україні стає рутиною, але не для тих, хто захищає нашу країну; не для мешканців Маріуполя, які сидять у підвалах знищеного міста, щоб врятувати життя; не для тих, кого Росія забрала на свою територію, просто депортувала.

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За словами президента, сьогодні тисячі українських дітей і десятки тисяч дорослих примусово перевезли на територію країни-окупанта. Про долю більшості з них Україна нічого не знає, "не знає, як їх забирати, чи не втратять вони зв'язок з рідними, чи віддасть Росія взагалі цих людей і цих дітей".  

Зеленський підкреслив, що Україна не змириться з цим ніколи і ніколи не припинить захищатись.

Він закликав Нідерланди посилювати санкції проти РФ і разом з іншими країнами ЄС "зробити все, щоб у Росії не було можливості продовжувати війну".

Пряма мова Зеленського: "Закрийте ваші порти, припиніть будь-яку торгівлю, готуйтесь якнайшвидше відмовитись від російських енергоресурсів, щоб мільярди євро від них не йшли на виробництво зброї і на оплату масових убивств в Україні.

Нідерландський народе, тиранія повинна програти, тиранія завжди повинна програвати. Щоб це сталося, свобода має отримати всю необхідну зброю для перемоги, для захисту. Ту зброю, яка є на континенті, яка є у вас. Україна вдячна вам за підтримку, яку вже отримала. Але війна настільки інтенсивна, російські війська настільки активні, що нам потрібно більше. Стінгери дозволять триматись, боротись, проте це не зброя перемоги.

Нам конче потрібна зброя, якою можна зробити безпечним наше небо, деблокувати наші міста, де Росія влаштовує штучний голод. Нам потрібна зброя, яка дозволить вигнати окупантів – літаки, танки, протиповітряна оборона тощо. Ви маєте цей перелік, і, я сподіваюсь, знайдете можливість допомогти нам із цим".

Деталі: Зеленський закликав Нідерланди впливати і на міжнародні інституції, щоб окупанти понесли відповідальність за свої злочини.

Він також попросив Нідерланди допомогти з відбудовою України після перемоги.

Парламент Нідерландів вітав промову Зеленського стоячи.

Теми: ЗеленськийвійнаНідерланди
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