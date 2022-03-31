Зеленский – Нидерландам: Тирания должна проиграть, для этого свобода должна иметь оружие

Президент Владимир Зеленский обратился к парламенту и народу Нидерландов, рассказал об ужасах, которые делают на нашей земле российские оккупанты и призвал делать еще больше для того, чтобы в Украину пришел мир, в частности предоставить оружие.

Источник: видеообращение Зеленского 31 марта

Прямая речь Зеленского: "Россия хочет нести агрессию дальше в Европу. Украина – это только начало, если не остановить Россию, не остановить ее немедленно. 36 дней наше государство и наш народ один на один против армии, которую называли одной из сильнейших в мире.

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Для многих стран война в Украине уже становится рутиной. Но мы сейчас в таком моменте, когда нужно действовать еще более мощно, чем в первый месяц войны. Мы не имеем права дать этой войне еще 36 дней. Мы должны все вместе заставить Россию искать мир. Сотни детей убиты. Тысячи людей убиты. Десятки тысяч домов разрушены".

Детали: Зеленский рассказал, что российские военные бомбят украинские города, "сжигают украинские села, насилуют женщин, разворовывают все, что только возможно, "они даже убивают уже не для какого-то военного успеха, не для того, чтобы сеять террор, они уже убивают для развлечения".

Он добавил, что для многих людей в мире война в Украине становится рутиной, но не для тех, кто защищает нашу страну; не для жителей Мариуполя, сидящих в подвалах уничтоженного города, чтобы спасти жизнь; не для тех, кого Россия забрала на свою территорию, просто депортировала.

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По словам президента, сегодня тысячи украинских детей и десятки тысяч взрослых принудительно перевезли на территорию страны-оккупанта. О судьбе большинства из них Украина ничего не знает, "не знает, как их забирать, не потеряют ли они связь с родными, отдаст ли Россия вообще этих людей и этих детей".

Зеленский подчеркнул, что Украина не смирится с этим никогда и никогда не перестанет защищаться.

Он призвал Нидерланды ужесточать санкции против РФ и вместе с другими странами ЕС "сделать все, чтобы у России не было возможности продолжать войну".

Прямая речь Зеленского: "Закройте ваши порты, прекратите любую торговлю, готовьтесь как можно быстрее отказаться от российских энергоресурсов, чтобы миллиарды евро от них не уходили на производство оружия и оплату массовых убийств в Украине.

Нидерландский народ, тирания должна проиграть, тирания всегда должна проигрывать. Чтобы это произошло, свобода должна получить все необходимое оружие для победы, для защиты. То оружие, которое есть на континенте, есть у вас. Украина благодарна вам за уже полученную поддержку. Но война настолько интенсивна, российские войска настолько активны, что нам нужно больше. Стингеры позволят держаться, бороться, но это не оружие победы.

Нам очень нужно оружие, которым можно сделать безопасным наше небо, деблокировать наши города, где Россия устраивает искусственный голод. Нам нужно оружие, которое позволит выгнать оккупантов – самолеты, танки, противовоздушная оборона и т.д. Вы имеете этот перечень, и, я надеюсь, найдете возможность помочь нам с этим".

Детали: Зеленский призвал Нидерланды влиять и на международные институты, чтобы оккупанты понесли ответственность за свои преступления.

Он также попросил Нидерланды помочь с восстановлением Украины после победы.

Парламент Нидерландов приветствовал речь Зеленского стоя.