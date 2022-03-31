Українські військові звільнили 5 населених пунктів на Запоріжжі
Четвер, 31 березня 2022, 12:51
Десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами Сил оборони звільнили від російської окупації 5 населених пунктів Запорізької області.
Джерело: пресцентр Командування ДШВ ЗСУ у Facebook
Дослівно: "Разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю воїни-десантники вже звільнили такі населенні пункти, як Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне".
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Деталі: Повідомлення супроводжено фото знищеної техніки окупантів. Часові рамки звільнення населених пунктів не вказуються.