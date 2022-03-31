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Українські військові звільнили 5 населених пунктів на Запоріжжі

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 12:51

Десантно-штурмові війська разом із іншими підрозділами Сил оборони звільнили від російської окупації 5 населених пунктів Запорізької області.

Джерело: пресцентр Командування ДШВ ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю воїни-десантники вже звільнили такі населенні пункти, як Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне".

Деталі: Повідомлення супроводжено фото знищеної техніки окупантів. Часові рамки звільнення населених пунктів не вказуються.

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Теми: Запорізька областьвійна
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