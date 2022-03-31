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Украинские военные освободили 5 населенных пунктов на Запорожье

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 12:51

Десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями Сил обороны освободили от российской оккупации 5 населенных пунктов Запорожской области.

Источник: пресс-центр Командования ДШВ ВСУ в Facebook

Дословно: "Вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края воины-десантники уже освободили такие населенные пункты, как Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленую Рощу и Красное".

Детали: Сообщение сопровождается фото уничтоженной техники оккупантов. Временные рамки освобождения населенных пунктов не указываются.

Темы: Запорожская областьвойна
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