Украинские военные освободили 5 населенных пунктов на Запорожье
Четверг, 31 марта 2022, 12:51
Десантно-штурмовые войска вместе с другими подразделениями Сил обороны освободили от российской оккупации 5 населенных пунктов Запорожской области.
Источник: пресс-центр Командования ДШВ ВСУ в Facebook
Дословно: "Вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края воины-десантники уже освободили такие населенные пункты, как Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленую Рощу и Красное".
Детали: Сообщение сопровождается фото уничтоженной техники оккупантов. Временные рамки освобождения населенных пунктов не указываются.