У Львові арештували українського блогера, який схвалював напад Росії

За матеріалами СБУ оголошено про підозру у державній зраді 33-річному "політичному експерту" та українському блогеру Глібу Ляшенку, який діяв на шкоду національним інтересам України.

Джерело: СБУ Львівщини, Zaxid.net, "Детектор медіа"

Деталі: Галицький районний суд Львова у четвер, 31 березня, обрав запобіжний захід Ляшенку, якого підозрюють у державній зраді через його проросійські публічні висловлювання.

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Його арештували з правом внесення 4 млн грн застави. Йому повідомили про підозру в держзраді.

Ляшенко заявляв, що "8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат".

Пропонував капітулювати, бо іншого виходу немає, а також покладає відповідальність за кожного вбитого росіянами українця на Зеленського.

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Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями і закликами псевдоексперт умисно посягав на суверенітет України. Окрім цього, він займався дискредитацією державної політики та умисно нівелював події на Сході держави.

Таку інформаційну пропаганду використовували російські медіа для виправдання злочинних дій РФ щодо України.