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Во Львове арестовали украинского блоггера, одобрявшего нападение России

Роман ПетренкоЧетверг, 31 марта 2022, 12:58
блогер в суде, фото Елизаветы Парубцовой

По материалам СБУ объявлено о подозрении в государственной измене 33-летнему "политическому эксперту" и украинскому блоггеру Глебу Ляшенко, действовавшему в ущерб национальным интересам Украины.

Источник: СБУ Львовщины, Zaxid.net, "Детектор медиа"

Детали: Галицкий районный суд Львова в четверг, 31 марта, избрал меру пресечения Ляшенко, подозреваемому в государственной измене из-за его пророссийских публичных высказываний.

Его арестовали с правом внесения 4 млн. грн. залога. Ему сообщили о подозрении в госизмене.

Ляшенко заявлял, что "8 лет Россия просила и даже умоляла Украину изменить свой курс. Украина 8 лет отказывалась. И вот результат".

Предлагал капитулировать, потому что другого выхода нет, а также возлагает ответственность за каждого убитого россиянами украинца на Зеленского.

Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдоэксперт умышленно посягал на суверенитет Украины. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке государства.

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Такую информационную пропаганду использовали российские медиа для оправдания преступных действий РФ в отношении Украины.

Темы: Львовгосизменапропагандавойна
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