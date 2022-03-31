Ворог вдарив ракетами по військовій частині на Дніпропетровщині: є загиблі

Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об’єкту в Дніпропетровській області.

Джерело: очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram

Пряма мова: "Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним.

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Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили".

Деталі: За словами Резніченка, тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.