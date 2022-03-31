Ворог вдарив ракетами по військовій частині на Дніпропетровщині: є загиблі
Четвер, 31 березня 2022, 13:16
Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об’єкту в Дніпропетровській області.
Джерело: очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram
Пряма мова: "Кілька годин тому ракетні удари по військовій частині. Знищено адмінбудівлю та склад із пальним.
Двоє людей загинули. П’ятеро отримали поранення. Їх ушпиталили".
Деталі: За словами Резніченка, тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею.
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