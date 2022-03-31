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Враг ударил ракетами по воинской части на Днепропетровщине: есть погибшие

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 13:16
иллюстративное фото

Российские войска нанесли ракетные удары по военному объекту в Днепропетровской области.

Источник: глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожено админздание и склад с горючим.

Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали".

Детали: По словам Резниченко, продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром.

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