Враг ударил ракетами по воинской части на Днепропетровщине: есть погибшие
Четверг, 31 марта 2022, 13:16
Российские войска нанесли ракетные удары по военному объекту в Днепропетровской области.
Источник: глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожено админздание и склад с горючим.
Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали".
Детали: По словам Резниченко, продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром.
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