Враг ударил ракетами по воинской части на Днепропетровщине: есть погибшие

Российские войска нанесли ракетные удары по военному объекту в Днепропетровской области.

Источник: глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Несколько часов назад ракетные удары по воинской части. Уничтожено админздание и склад с горючим.

Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали".

Детали: По словам Резниченко, продолжаются спасательные работы и борьба с пожаром.