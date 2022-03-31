РФ гатить із артилерії по Чернігову й Харкову, є загроза ракетних ударів по ОПК - зведення

Основні зусилля російських військ зосереджені на утриманні зайнятих рубежів, підготовці до відновлення наступу на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей.

Джерело: денне зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил Російської Федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки Білорусь на територію РФ залізничним транспортом.

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Зберігається загроза застосування противником ракетного озброєння по об’єктах оборонно-промислового комплексу та логістичній інфраструктурі нашої держави.

Триває переміщення на територію України додаткових підрозділів збройних сил РФ для ведення бойових дій. Водночас, окремі військові частини ворога вже вичерпали можливості з формування резервів".

Деталі: На Волинському напрямку суттєвих змін в складі та положенні військ противника не відзначено. Ворог продовжує ведення демонстраційних дій на зазначеному напрямку.

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На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки. Зокрема, ворог переміщує підрозділи 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами.

За даними Генштабу, в зв’язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик.

За наявною інформацією, в ході ведення бойових дій проти України втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу.

На Сіверському напрямку противник діє силами окремих підрозділів зі складу 2-ї, 41-ї загальновійськових армій та 90-ї танкової дивізії Центрального воєнного округу.

Окупанти продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігіва. Закріплюються на зайнятих рубежах та проводять перегрупування. З метою ведення розвідки та коригування вогню артилерії ворог використовує БПЛА.

На Броварському напрямку противник продовжує відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні з РФ райони.

Частина підрозділів залишається на позиціях і блокпостах уздовж транспортних комунікацій та на підступах до тимчасово зайнятих населених пунктів. Здійснює мінування ділянок місцевості та цивільних об’єктів.

На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова.

У напрямку на Слов’янськ силами визначених підрозділів ворог продовжує заходи із перегрупування військ та поповнення боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь.

Активізував нанесення авіаударів із застосуванням літаків оперативно-тактичної авіації по військах і об’єктах в районах населених пунктів Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна. Ворог здійснював спроби обходу наших підрозділів, успіху не мав.

Посилює угруповання на Донецькому напрямку. Відзначено прибуття залізничних ешелонів з озброєнням і технікою на залізничну станцію Ровеньки.

Продовжує штурмувати Маріуполь.

Ворог зосереджував зусилля на утриманні зайнятих позицій в районах населених пунктів Новозлатопіль та Любимівка.

На Таврійському напрямку, у районі Нової Каховки, противник розгорнув логістичну базу. Активних дій не проводить.

На Південнобузькому напрямку ворог вживає заходів з відновлення боєздатності. Продовжує проведення заходів інженерного забезпечення. Вогнем артилерії намагається блокувати дії підрозділів Збройних Сил України.