РФ бьет из артиллерии по Чернигову и Харькову, есть угроза ракетных ударов по ОПК - сводка

Основные усилия российских войск сосредоточены на удержании занятых рубежей, подготовке к возобновлению наступления на отдельных направлениях и установлению полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей.

Источник: дневной сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Враг принимает меры по перегруппировке и формированию группировок вооруженных сил Российской Федерации с целью ведения наступления в Восточной операционной зоне. Зафиксирован переброс части войск и техники врага с территории республики Беларусь на территорию РФ железнодорожным транспортом.

Сохраняется угроза применения противником ракетного вооружения по объектам оборонно-промышленного комплекса и логистической инфраструктуре государства.

Продолжается перемещение на территорию Украины дополнительных подразделений вооруженных сил РФ для ведения боевых действий. В то же время отдельные воинские части врага уже исчерпали возможности формирования резервов".

Детали: На Волынском направлении существенных изменений в составе и положении войск противника не отмечено. Враг продолжает ведение демонстрационных действий на указанном направлении.

На Полесском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на выводе подразделений с территории Украины, восстановлении их боеспособности и, вероятно, переброске на другие направления. В частности, враг перемещает подразделения 35-й, 36-й общевойсковой армии и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск из Полесского операционного района.

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Для обеспечения ухода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины и осуществляют дистанционное минирование местности запрещенными международными конвенциями средствами.

По данным Генштаба, в связи с критической ситуацией вывод подразделений 35-й общевойсковой армии организует лично командующий армией генерал-лейтенант Александр Санчик.

По имеющейся информации, в ходе ведения боевых действий против Украины потери 1-го мотострелкового батальона 36-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 06705, Борзя) 29-й общевойсковой армии составили более 60% личного состава.

На Северском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа.

Оккупанты продолжают блокировать и производить артиллерийские обстрелы Чернигова. Закрепляются на занятых рубежах и производят перегруппировку. В целях ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА.

На Броварском направлении противник продолжает отвод подразделений, вероятно, в приграничные с РФ районы.

Часть подразделений остается на позициях и блокпостах вдоль транспортных коммуникаций и на подступах к временно занятым населенным пунктам. Осуществляет минирование участков местности и гражданских объектов.

На Слобожанском направлении противник продолжает производить артиллерийские обстрелы города Харькова.

В направлении на Славянск силами определенных подразделений враг продолжает перегруппировку войск и пополнение боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Донецком направлении противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, а также в захвате города Мариуполь.

Активизировал нанесение авиаударов с применением самолетов оперативно-тактической авиации по войскам и объектам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная. Враг предпринимал попытки обхода наших подразделений, успеха не имел.

Усиливает группировку на Донецком направлении. Отмечено прибытие железнодорожных эшелонов с вооружением и техникой на железнодорожную станцию ​​Ровеньки.

Продолжает штурмовать Мариуполь.

Враг сосредотачивал усилия на удержании занятых позиций в районах населенных пунктов Новозлатополь и Любимовка.

На Таврическом направлении в районе Новой Каховки противник развернул логистическую базу. Активных действий не предпринимает.

На Южнобужском направлении враг принимает меры по возобновлению боеспособности. Продолжает проведение мероприятий по инженерному обеспечению. Огнем артиллерии пытаются блокировать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.