У Києві створили комендатуру
Четвер, 31 березня 2022, 13:47
У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій.
Джерело: наказ Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня
Деталі: Згідно з документом, комендатуру створили для:
- організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,
- координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.
До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:
- заступник коменданта,
- радник коменданта з юридичних питань,
- координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,
- координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,
- координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,
- координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.
Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.
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