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У Києві створили комендатуру

Ірина БалачукЧетвер, 31 березня 2022, 13:47
Бетонні плити на вулиці у центрі Києва. Фото КМВА

У столиці створили комендатуру, яку очолив генерал-майор Віктор Плахтій.

Джерело: наказ Київської міської військової адміністрації №1 від 30 березня

Деталі: Згідно з документом, комендатуру створили для:

  • організації та забезпечення заходів під час введення комендантської години та встановлення режиму світломаскування,
  • координації дій сил та засобів підрозділів виконавчої влади, військових та правоохоронців.

До її складу, крім коменданта, входитиме 6 осіб:

  • заступник коменданта,
  • радник коменданта з юридичних питань,
  • координатор із питань переміщення військових транспортних засобів,
  • координатор з питань контролю за заходами запровадження комендантської години, встановлення спеціального режиму світломаскування та роботи блокпостів,
  • координатор із питань взаємодії правоохоронних органів,
  • координатор з питань розквартирування та взаємодії зі службами життєзабезпечення місцевих органів влади.

Комендатура буде знаходитись на проспекті Перемоги.

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Теми: Київвійна
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