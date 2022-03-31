В Киеве создали комендатуру

Бетонные плиты на улице в центре Киева. Фото КГВА

В столице создали комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.

Источник: приказ Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта

Детали: Согласно документу, комендатуру создали для:

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организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установления режима светомаскировки,

координации действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.

В ее состав, кроме коменданта, будет входить 6 человек:

заместитель коменданта,

советник коменданта по юридическим вопросам,

координатор по перемещению военных транспортных средств,

координатор по контролю за мерами введения комендантского часа, установления специального режима светомаскировки и работы блокпостов,

координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,

координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Комендатура будет находиться на проспекте Победы.