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В Киеве создали комендатуру

Ирина БалачукЧетверг, 31 марта 2022, 13:47
Бетонные плиты на улице в центре Киева. Фото КГВА

В столице создали комендатуру, которую возглавил генерал-майор Виктор Плахтий.

Источник: приказ Киевской городской военной администрации №1 от 30 марта

Детали: Согласно документу, комендатуру создали для:

  • организации и обеспечения мероприятий при введении комендантского часа и установления режима светомаскировки,
  • координации действий сил и средств подразделений исполнительной власти, военных и правоохранителей.

В ее состав, кроме коменданта, будет входить 6 человек:

  • заместитель коменданта,
  • советник коменданта по юридическим вопросам,
  • координатор по перемещению военных транспортных средств,
  • координатор по контролю за мерами введения комендантского часа, установления специального режима светомаскировки и работы блокпостов,
  • координатор по вопросам взаимодействия правоохранительных органов,
  • координатор по вопросам расквартирования и взаимодействия со службами жизнеобеспечения местных органов власти.

Комендатура будет находиться на проспекте Победы.

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Темы: Киеввойна
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