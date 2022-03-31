Британія ввела санкції проти пропагандистів РФ і "маріупольського м’ясника" Мізінцева

Глава МЗС Британії Ліз Трасс оголосила у четвер про введення нових санкцій проти російських пропагандистів, а також проти російського генерал-полковника Михайла Мізінцева, відомого як "маріупольський м'ясник" за жорстоку блокаду і знищення Маріуполя.

Про це повідомила пресслужба британського уряду, пише "Європейська правда".

Санкції вводяться проти ведучого російського пропагандистського державного телеканалу "Россия" Сергєя Брільова. Він раніше проживав у Великій Британії, а тепер більше не зможе отримати доступ до своїх британських активів або продовжувати там ділові відносини.

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Уряд також запроваджує прямі санкції щодо державних ЗМІ Росії, у тому числі проти компанії "ТВ-Новости", якій належить RT, а також проти "России Сегодня", що контролює інформаційне агентство Sputnik.

Після рішення Ofcom відкликати ліцензію на мовлення RT ці санкції гарантують, що RT не зможе повернутися на британські телеканали, та не дозволять компаніям і приватним особам, що працюють у Британії, вести справи з російськими державними пропагандистськими агентствами RT та Sputnik, а також ключовими фігурами у цих організаціях.

Серед інших пропагандистів, які потрапили під санкції - генеральний директор "Газпром-медіа" і колишній керівник Роскомнагляду Александр Жаров, генеральний директор RT Алексєй Ніколов, керівник Sputnik International Broadcasting Антон Анісімов.

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Також уряд Британії ввів санкції проти російського генерал-полковника Михайла Мізінцева - начальника Центру управління та контролю національної оборони, де плануються і контролюються всі російські військові операції по всьому світу.

Мізінцев відомий використанням жорстокої тактики війни, у тому числі обстрілами цивільних кварталів у Алеппо у 2015-16 роках, а зараз - бомбардуваннями і блокадою в українському Маріуполі.

Напередодні Велика Британія прийняла новий закон, який забороняє технічне обслуговування літаків або кораблів, що належать конкретним російським олігархам, які перебувають під санкціями, або їхнім підприємствам.