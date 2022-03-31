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Британия ввела санкции против пропагандистов РФ и "мариупольского мясника" Мизинцева

Четверг, 31 марта 2022, 13:56

Глава МИД Британии Лиз Трасс объявила в четверг о введении новых санкций против российских пропагандистов, а также против российского генерал-полковника Михаила Мизинцева, известного как "мариупольский мясник" за жестокую блокаду и уничтожение Мариуполя.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства, пишет "Европейская правда".

Санкции вводятся против ведущего российского пропагандистского государственного телеканала "Россия" Сергея Брилева. Он раньше проживал в Великобритании, а теперь больше не сможет получить доступ к своим британским активам или продолжать там деловые отношения.

Правительство также вводит прямые санкции в отношении государственных СМИ России, в том числе против принадлежащей RT компании "ТВ-Новости", а также против "России Сегодня", контролирующей информационное агентство Sputnik.

После решения Ofcom отозвать лицензию на вещание RT эти санкции гарантируют, что RT не сможет вернуться на британские телеканалы и не позволят компаниям и частным лицам, работающим в Британии, вести дела с российскими государственными пропагандистскими агентствами RT и Sputnik, а также ключевыми фигурами в этих организациях.

Среди пропагандистов, попавших под санкции - генеральный директор "Газпром-медиа" и бывший руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, генеральный директор RT Алексей Николов, руководитель Sputnik International Broadcasting Антон Анисимов.

Также правительство Британии ввело санкции против российского генерал-полковника Михаила Мизинцева – начальника Центра управления и контроля национальной обороны, где планируются и контролируются все российские военные операции по всему миру.

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Мизинцев известен использованием жестокой тактики войны, в том числе обстрелами гражданских кварталов в Алеппо в 2015-16 годах, а сейчас – бомбардировками и блокадой в украинском Мариуполе.

Накануне Великобритания приняла новый закон, запрещающий техническое обслуживание самолетов или кораблей, принадлежащих конкретным находящимся под санкциями российским олигархам или их предприятиям.

Темы: Великобританиясанкции
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