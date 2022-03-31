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Зрадниця Поклонська заявила, що "Україна – не Росія"

Роман ПетренкоЧетвер, 31 березня 2022, 13:59
Зрадниця Поклонська заявила, що Україна – не Росія

Колаборантка та експрокурорка Криму Наталія Поклонська заявила, що Україна – це не Росія, і що "там вже сформувалося щось своє".

Джерело: Поклонська в інтерв’ю на ютуб-каналі "Скажи Гордєєвій"

Пряма мова Поклонської: "Справді, Україна це не Росія. Там по-іншому влаштовано суспільство. Там протягом восьми років, я не була присутньою, я не знаю, як розвивалося життя, просто зі слів знаю, але там уже сформовано щось своє, вже люди влаштувалися в те суспільство, і стали виживати по-своєму.

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За ці вісім років багато що змінилося. І президенти змінювалися...

Але люди, які там в Україні, можливо, я правда чогось не розумію або багато чого не знаю, але якби мене запитали рік-два чи місяць тому, а ось правда, що люди б приймали з квітами (російських окупантів – ред.) по всій Україні - я б сказала, що ні.

Я розуміла, що там зовсім інше суспільство. Воно, правда, інше. Ось, власне, я не здивована тому, що люди в Україні не так вчинили, як кажуть деякі в ЗМІ.

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Але я розумію, що Донбас — це окрема історія. Це також величезна трагедія. Але зараз йдеться про решту України. Київ, Харків, Одеса, Маріуполь, Дніпро, Запоріжжя, Полтава, Львів. Взагалі таке почуття, що якась внутрішня диверсійна інформація тут у нас відбувається в країні. Тому що якісь речі кажуть дуже дивовижні".

Деталі: Поклонська також прокоментувала дії президента Володимира Зеленського, і на його місці обрала б "все, аж до капітуляції", аби зберегти життя людей. За її словами, президента народ би в такому разі зрозумів.

Теми: КримокупаціявійнаРосія
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