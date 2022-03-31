Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

Колаборантка и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что Украина – это не Россия, и что "там уже сформировалось что-то свое".

Источник: Поклонская в интервью на ютуб-канале "Скажи Гордеевой"

Прямая речь Поклонской: "Действительно, Украина — это не Россия. Там по-другому устроено общество. Там на протяжении восьми лет, я не присутствовала, я не знаю, как развивалась жизнь, просто со слов знаю, но там уже сформировано что-то свое, уже люди устроились в то общество, и стали выживать по-своему.

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За эти восемь лет многое изменилось. И президенты менялись…

Но люди, которые там в Украине, может быть, я правда чего-то не понимаю или многого не знаю, но если бы меня спросили год-два или месяц назад, а вот правда, что люди бы принимали с цветами (российских оккупантов – ред.) по всей Украине — я бы сказала, что нет.

Я понимала, что там же совсем другое общество. Оно правда другое. Вот, собственно, я не удивлена тому, что люди в Украине не так поступили, как говорится некоторыми в СМИ.

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Но я понимаю, Донбасс — это отдельная история. Это тоже огромная трагедия. Но сейчас говорится про всю остальную часть Украины. Киев, Харьков, Одесса, Мариуполь, Днепр, Запорожье, Полтава, Львов. Вообще, такое чувство, что какая-то внутренняя диверсионная информация здесь у нас происходит в стране. Потому что какие-то вещи говорятся очень удивительные".

Детали: Поклонская также прокомментировала действия президента Владимира Зеленского, и на его месте выбрала бы "все, вплоть до капитуляции", чтобы сохранить жизни людей. По ее словам, президента народ бы в таком случае понял.