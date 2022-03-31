Літак Ахметова вивіз знайомих олігарха з Угорщини до Дубая

Приватні літаки Ріната Ахметова літали з Угорщини до Дубая та Женеви, хоча сам бізнесмен запевняє, що перебуває в Україні.

Джерело: дані онлайн-радарів, коментар пресслужби Ахметова "Українській правді"

Деталі: 30 березня приватний літак Ріната Ахметова Airbus A319, який від початку війни очікував біля українських кордонів в Угорщині, злітав до Дубая (ОАЕ) – і зараз повертається назад.

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"Українська правда" звернувся до пресслужби бізнесмена з проханням уточнити де наразі перебуває сам Ахметов і чи віз когось один з його приватних літаків до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ахметов відповів що борт вилетів щоб відвезти до Дубая особистих знайомих, які ніяк не пов'язані з публічним полем України.

Також відповідно до даних публічних онлайн радарів інший борт олігарха Falcon 7X, який також від початку війни постійно очікував в Угорщині, 22 березня вилетів із Будапешта до Женеви (Швейцарія) і наступного дня повернувся до Будапешта.

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Стосовно свого місцезнаходження Ахметов повідомив: "Я в Україні. Був, є і буду".