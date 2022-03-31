Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Літак Ахметова вивіз знайомих олігарха з Угорщини до Дубая

Михайло ТкачЧетвер, 31 березня 2022, 14:14

Приватні літаки Ріната Ахметова літали з Угорщини до Дубая та Женеви, хоча сам бізнесмен запевняє, що перебуває в Україні.

Джерело: дані онлайн-радарів, коментар пресслужби Ахметова "Українській правді" 

Деталі: 30 березня приватний літак Ріната Ахметова Airbus A319, який від початку війни очікував біля українських кордонів в Угорщині, злітав до Дубая (ОАЕ) – і зараз повертається назад.

Реклама:
 
 
 

"Українська правда" звернувся до пресслужби бізнесмена з проханням уточнити де наразі перебуває сам Ахметов і чи віз когось один з його приватних літаків до Об'єднаних Арабських Еміратів.

Ахметов відповів що борт вилетів щоб відвезти до Дубая особистих знайомих, які ніяк не пов'язані з публічним полем України.

Також відповідно до даних публічних онлайн радарів інший борт олігарха Falcon 7X, який також від початку війни постійно очікував в Угорщині, 22 березня вилетів із Будапешта до Женеви (Швейцарія) і наступного дня повернувся до Будапешта. 

ВІДЕО ДНЯ
 
 
 

Стосовно свого місцезнаходження Ахметов повідомив: "Я в Україні. Був, є і буду".

Теми: АхметовОАЕУгорщинаШвейцарія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Ахметов
У Ахметова розпочали виробництво макетів військової техніки, що вводять ворога в оману
Енергокомпанія Ахметова розраховує на державні кредити для відновлення ТЕС
"Метінвест" Ахметова розрахувався за облігаціями 2023 року
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: