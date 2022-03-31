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Самолет Ахметова вывез знакомых олигарха из Венгрии в Дубай

Михаил ТкачЧетверг, 31 марта 2022, 14:14

Частные самолеты Рината Ахметова летали из Венгрии в Дубай и Женеву, хотя сам бизнесмен уверяет, что находится в Украине.

Источник: данные онлайн-радаров, комментарий пресс-службы Ахметова "Украинской правде"

Детали: 30 марта частный самолет Рината Ахметова Airbus A319, с начала войны ожидавший у украинских границ в Венгрии, слетал в Дубай (ОАЭ) – и сейчас возвращается обратно.

 
 
 

"Украинская правда" обратился к пресс-службе бизнесмена с просьбой уточнить, где сейчас находится сам Ахметов и вез ли кого-то один из его частных самолетов в Объединенные Арабские Эмираты.

Ахметов ответил, что борт вылетел, чтобы отвезти в Дубай личных знакомых, никак не связанных с публичным полем Украины.

Также согласно данным публичных онлайн-радаров другой борт олигарха Falcon 7X, также с начала войны постоянно ожидавший в Венгрии, 22 марта вылетел из Будапешта в Женеву (Швейцария) и на следующий день вернулся в Будапешт.

 
 
 

На счет своего местонахождения Ахметов сообщил: "Я в Украине. Был, есть и буду".

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Темы: АхметовОАЭВенгрияШвейцария
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