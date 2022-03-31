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Путін заявив прем’єру Італії, що ще не час для припинення вогню в Україні

"Європейська правда"Четвер, 31 березня 2022, 14:43

Президент Росії Владімір Путін сказав прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені.

Про це Драгі сказав на пресконференції в четвер, коли його запитали про телефонну розмову з Путіним напередодні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Драгі також відзначив, що Путін сказав йому, що поточні газові контракти залишаються в силі і що європейські фірми продовжуватимуть платити в євро та доларах, а не в рублях.

"Я зрозумів, але, можливо, помиляюся, що конвертація платежу.... є внутрішньою справою Російської Федерації", – сказав Драгі.

"Чи Путін змінив своє ставлення від початку війни? Відповідь складна. Я думаю, що я помітив зміни, але я обережно інтерпретую ці знаки, тому що ситуація розвивається. Я вважаю, що помітив зміни в тоні, але я не можу казати про це з упевненістю на основі 40-хвилинної розмови" - сказав Драгі, якого цитують італійські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання про збільшення витрат на оборону після вторгнення Росії в Україну, Драгі сказав, що Італія досягне цілі НАТО витратити 2% ВВП на оборону в 2028 році, додавши, що це не викликає суперечок серед членів його коаліції.

Однак Драгі сказав, що прогнозний економічний документ уряду не передбачає конкретного збільшення витрат на оборону.

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Теми: ІталіяПутінЗеленський
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