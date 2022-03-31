Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине

"Европейская правда"Четверг, 31 марта 2022, 14:43

Президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине пока не созданы.

Об этом Драги сказал на пресс-конференции в четверг, когда его спросили о телефонном разговоре с Путиным накануне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Драги также отметил, что Путин сказал ему, что текущие газовые контракты остаются в силе, и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

Реклама:

"Я понял, но, возможно, ошибаюсь, что конвертация платежа... является внутренним делом Российской Федерации", - сказал Драги.

"Поменял ли Путин свое отношение с начала войны? Ответ сложный. Я думаю, что я заметил изменения, но я осторожно интерпретирую эти знаки, потому что ситуация развивается. Я считаю, что заметил изменения в тоне, но я не могу говорить об этом с уверенностью на основе 40-минутного разговора", - сказал Драги, которого цитируют итальянские СМИ.

Отвечая на вопрос об увеличении расходов на оборону после вторжения России в Украину, Драги сказал, что Италия достигнет цели НАТО потратить 2% ВВП на оборону в 2028 году, добавив, что это не вызывает споров среди членов его коалиции.

ВИДЕО ДНЯ

Однако Драги сказал, что прогнозный экономический документ правительства не предусматривает конкретного увеличения расходов на оборону.

Темы: ИталияПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Италия
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
В Италии попал в ДТП автобус с украинцами, есть пострадавшие
Италия хочет установить лимит цен на авиабилеты, Ryanair возмущен
Последние новости
11:20
Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
11:13
В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать
11:10
В Донецкой области 5 гражданских людей погибли из-за российских ударов
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
Все новости...
Реклама: