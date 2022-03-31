Путин заявил премьеру Италии, что еще не время для прекращения огня в Украине

Президент России Владимир Путин сказал премьер-министру Италии Марио Драги, что условия для прекращения огня в Украине пока не созданы.

Об этом Драги сказал на пресс-конференции в четверг, когда его спросили о телефонном разговоре с Путиным накануне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Драги также отметил, что Путин сказал ему, что текущие газовые контракты остаются в силе, и что европейские фирмы будут продолжать платить в евро и долларах, а не в рублях.

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"Я понял, но, возможно, ошибаюсь, что конвертация платежа... является внутренним делом Российской Федерации", - сказал Драги.

"Поменял ли Путин свое отношение с начала войны? Ответ сложный. Я думаю, что я заметил изменения, но я осторожно интерпретирую эти знаки, потому что ситуация развивается. Я считаю, что заметил изменения в тоне, но я не могу говорить об этом с уверенностью на основе 40-минутного разговора", - сказал Драги, которого цитируют итальянские СМИ.

Отвечая на вопрос об увеличении расходов на оборону после вторжения России в Украину, Драги сказал, что Италия достигнет цели НАТО потратить 2% ВВП на оборону в 2028 году, добавив, что это не вызывает споров среди членов его коалиции.

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Однако Драги сказал, что прогнозный экономический документ правительства не предусматривает конкретного увеличения расходов на оборону.