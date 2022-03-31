На Київщині затримали диверсанта на велосипеді
Четвер, 31 березня 2022, 15:06
Прикордонники затримали в районі бойових дій на Київщині ймовірного диверсанта.
Джерело: Державна прикордонна служба
Деталі: За даними силовиків, чоловік їздив на велосипеді в межах населеного пункту та, маскуючись під місцевого жителя, здобував інформацію.
У можливого учасника ДРГ правоохоронці виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти та флеш-носії.
В мобільному телефоні знайшли контакти осіб з РФ та можливу переписку з кураторами. Під час обшуків помешкання у чоловіка виявили техприлади, зброю та патрони.
Повідомляється, що прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" провели з чоловіком фільтраційні заходи (огляд, опитування -ред.), після чого передали співробітникам Служба безпеки України.