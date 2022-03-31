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На Київщині затримали диверсанта на велосипеді

Валентина РоманенкоЧетвер, 31 березня 2022, 15:06

Прикордонники затримали в районі бойових дій на Київщині ймовірного диверсанта.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За даними силовиків, чоловік їздив на велосипеді в межах населеного пункту та, маскуючись під місцевого жителя, здобував інформацію.

У можливого учасника ДРГ правоохоронці виявили радіостанцію, яка сканує радіочастоти та флеш-носії.

В мобільному телефоні знайшли контакти осіб з РФ та можливу переписку з кураторами. Під час обшуків помешкання у чоловіка виявили техприлади, зброю та патрони.

 
 
 

Повідомляється, що прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП "Київ" провели з чоловіком фільтраційні заходи (огляд, опитування -ред.), після чого передали співробітникам Служба безпеки України.

Теми: Київська областьдиверсантиПрикордонна службавійна
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