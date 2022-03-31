В Киевской области задержали диверсанта на велосипеде

Пограничники задержали в районе боевых действий на Киевщине предполагаемого диверсанта.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По данным силовиков, мужчина ездил на велосипеде в пределах населенного пункта и, маскируясь под местного жителя, собирал информацию.

У возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители.

В мобильном телефоне нашли контакты лиц с РФ и возможную переписку с кураторами. Во время обысков квартиры у мужчины обнаружили техприборы, оружие и патроны.

Сообщается, что пограничники оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" провели с мужчиной фильтрационные мероприятия (осмотр, опрос -ред.), после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины.