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В Киевской области задержали диверсанта на велосипеде

Валентина РоманенкоЧетверг, 31 марта 2022, 15:06
В Киевской области задержали диверсанта на велосипеде

Пограничники задержали в районе боевых действий на Киевщине предполагаемого диверсанта.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По данным силовиков, мужчина ездил на велосипеде в пределах населенного пункта и, маскируясь под местного жителя, собирал информацию.

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У возможного участника ДРГ правоохранители обнаружили радиостанцию, сканирующую радиочастоты и флеш-носители.

В мобильном телефоне нашли контакты лиц с РФ и возможную переписку с кураторами. Во время обысков квартиры у мужчины обнаружили техприборы, оружие и патроны.

 
 
 

Сообщается, что пограничники оперативно-розыскного отдела ОКПП "Киев" провели с мужчиной фильтрационные мероприятия (осмотр, опрос -ред.), после чего передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

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Темы: Киевская областьдиверсантыПограничная службавойна
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