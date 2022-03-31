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ГУР: Україна не ворог Білорусі, але дані білоруських військових маємо

Олена РощінаЧетвер, 31 березня 2022, 15:23

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що Україна не є ворожою до білоруського народу, але ГУР готове публікувати дані військовослужбовців Білорусі, які погодяться воювати проти України.

Джерело: звернення ГУР Міноборони України, опубліковане російською мовою

Дослівно: "Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала і надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі.

Водночас військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни.

Злочини, які окупанти щодня чинять проти мирного населення, в т.ч. проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною – Білоруссю".

Деталі: При цьому українські розвідники попередили, що мають у своєму розпорядженні "повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України".

"Сподіваємось на Вашу розсудливість. Серйозність наших заяв будемо підтверджувати публікацією відповідної інформації", – заявили в ГУР Міноборони України.

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Теми: Білорусьвійнарозвідка
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